Pistoiese: Achille Totaro nominato Consulente P.R. Manager

Novità nell’organigramma dell’U.S. Pistoiese 1921, che nomina come Consulente P.R. Manager l’On. Achille Totaro, che metterà così a disposizione della società arancione la sua ultraventennale esperienza nel campo delle relazioni istituzionali. Un’aggiunta senz’altro importante per l’Olandesina, decisa a muoversi nell’ottica di un costante miglioramento e di una ulteriore valorizzazione del settore delle comunicazioni.

La scheda di Totaro

Nato a Firenze il 24 settembre 1965, Totaro si è appassionato alla politica all’età di 14 anni e a 29 è stato eletto per la prima volta in consiglio comunale a Firenze, per poi essere successivamente eletto al Senato della Repubblica, in regione Toscana, durante la XV°, XVI° e XVIII° Legislatura, e alla Camera dei Deputati, nella circoscrizione Toscana, durante la XVII° Legislatura. La sua carriera lo ha visto ricoprire anche il ruolo di board member di Lis Holding S.p.A.