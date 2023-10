L’US Pistoiese 1921 comunica di aver sollevato dal proprio incarico l’allenatore responsabile della prima squadra Luigi Consonni e il vice Tommaso Salvestroni.

“Ad entrambi il ringraziamento per l’impegno profuso in questi mesi alla guida del club, oltre ai migliori auguri per il prosieguo della carriera”, scrive la società. La nuova guida tecnica sarà comunicata entro martedì.