In Sardegna il Pontedera torna alla vittoria: 1-0 alla Torres

Il Pontedera conquista una vittoria storica sul campo della Torres, grazie al gol decisivo di Catanese. I granata di mister Canzi hanno dimostrato carattere e determinazione, riuscendo a portare a casa i tre punti con una prestazione attenta e decisa.

Il match inizia con un Pontedera aggressivo e propositivo, che riesce a creare subito delle buone occasioni. Al 30′ arriva il gol che sblocca la partita, con Catanese che si libera della marcatura avversaria e insacca di testa su cross di Peli. La Torres prova a reagire, ma la difesa toscana si dimostra attenta e impenetrabile.

Nella ripresa, i padroni di casa cercano di pareggiare, ma il Pontedera difende con ordine e cerca di pungere in contropiede. Negli ultimi minuti, la Torres cerca con insistenza il gol del pareggio, ma gli uomini di mister Canzi riescono a tenere botta e a portare a casa la vittoria.

La vittoria permette al Pontedera di agganciare il sesto posto in classifica (a pari con il Gubbio), dopo un periodo di risultati altalenanti. La squadra di mister Canzi dimostra di avere le carte in regola per lottare per i playoff e sabato prossimo avrà l’occasione di confermarsi in una sfida importante contro il Rimini sconfitto ieri a Carrara.

Il successo sul campo della Torres rappresenta un importante punto di svolta per il Pontedera, che dimostra di avere la forza mentale e la determinazione per superare anche le avversità più difficili. La squadra toscana ha dimostrato di avere un grande potenziale e di poter lottare fino alla fine per i propri obiettivi di stagione.