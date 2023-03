Tris della Carrarese, Tirreno amaro per il Rimini

La partita è iniziata bene per la Carrarese, che al 7′ ha trovato subito il gol con Imperiale, sfruttando un calcio di punizione. Il Rimini ha reagito solamente venti minuti dopo, trovando il pareggio con Mencagli. Tuttavia, un altro calcio piazzato si è rivelato fatale per i biancorossi, che hanno subito l’undicesimo gol stagionale di Capello.

Nella ripresa, nonostante qualche lampo del Rimini, la Carrarese ha controllato la gara, chiudendola definitivamente alla mezz’ora con un altro gol su calcio di punizione. La formazione toscana ha avuto l’occasione di segnare anche in altre occasioni, colpendo anche un palo e creando alcune azioni pericolose in contropiede.

La Carrarese ha dimostrato di essere in un momento di forma eccellente, consolidando la sua posizione in classifica e dimostrando di avere le carte in regola per lottare per i vertici del girone. In particolare, la specialità dei biancorossi sui calci piazzati sta facendo la differenza in questo periodo, dimostrando la loro abilità e attenzione anche su situazioni di gioco particolari.

Ora la Carrarese guarderà al prossimo impegno con rinnovata fiducia, conscia di poter affrontare qualsiasi avversario con la giusta attitudine e determinazione.