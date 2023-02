Tra San Donato Tavarnelle e Vis Pesaro finisce in parità (1-1)

La 26esima giornata di campionato vede il San Donato Tavarnelle ottenere un punto fra le mura amiche contro la Vis Pesaro.

Ecco il tabellino e la cronaca della partita.

SAN DONATO TAVARNELLE – VIS PESARO 1-1



San Donato Tavarnelle Cardelli, Gorelli, Marzierli (87′ Galligani), Russo, Carcani (73′ Brenna), Sepe (66′ Rossi A), Bianchi, Siniega, Bovolon (87′ Regoli), Rossi E., Ubaldi (66′ Noccioli). A disposizione di mister Ghizzani: Biagini, Campinotti, Borghi, Gerardini, Montini, Contipelli, Gjana, Viviani.

Vis Pesaro Farroni, Zoia, Tonucci, Rossoni, Ngom (46′ Sanogo), Enem (46′ Gerardi), Bakayoko (87′ Gega), Aucelli, Coppola (46’Valdifiori), Di Paola, Șt Clair (46′ Pucciarelli). A disposizione di mister Brevi: Campaini, Ghazoini, Gavazzi, Nina, Borsoi, Astrologo, Venerandi, Garau, Parodi.

Arbitro: Enrico Gigliotti di Cosenza. Primo assistente: Vincenzo Andreano di Foggia. Secondo assistente: Daniele De Chirico di Molfetta. Quarto ufficiale: Giuseppe Scarpati di Formia.

Reti: 2′ Marzierli, 60′ Di Paola.

Ammoniti: Sepe, Aucelli, Valdifiori.

CRONACA

A cura del sito ufficiale del San Donato T.

1 TEMPO

Neppure il tempo di cominciare che i giallo blu sbloccano subito la partita con il tocco sotto misura di Marzierli che, ben imbeccato da Rossi Enrico, porta subito in vantaggio il San Donato Tavarnelle al 2′. Al 9′ la reazione ospite ospite con Di Paola che calcia alle stelle. All’11 ottima trama sull’asse Marzierli – Sepe per Russo che calcia a lato. Al 21′ Sepe crede su un pallone in area di rigore, si fionda Ubaldi ma il suo tocco sotto misura vede solo un calcio d’angolo. Al 30′ cross di Carcani dalla destra, stacco imperioso ancora di Ubaldi ma il pallone va sul fondo. Al 35′ colossale occasione per i locali: Bianchi serve Marzierli che, calciando morbido, viene ingannato da una zolla che fa alzare il pallone sopra la porta difesa da Farroni. Al 36′ ancora giallo blu in avanti, con tiro cross di Russo, che fa scaturire un calcio d’angolo.

2 TEMPO

Nella ripresa in campo è una Vis Pesaro maggiormente arrembante quella che scende allo stadio ‘Brilli Peri’ di Montevarchi. Al 48′ Gerardi chiama subito in causa Cardelli che respinge. Al 53′ splendido cross di Carcani per Marzierli, la mitraglia stacca imperiosamente ma Farroni vola e devia in angolo l’incornata. Al 56′ traversone di Enrico Rossi, arriva Gorelli dalle retrovie, il pallone colpito di testa finisce sopra la traversa per questioni di centimetri. Al 58′ manovra avvolgente giallo blu con Bianchi che serve Marzierli, sponda per Russo ma la sua conclusione finisce fra le braccia dell’estremo difensore bianco rosso. Al 59′ angolo per gli ospiti sul tiro di St Clair e sugli sviluppi lo stacco di Di Paola vale il pari per la Vis Pesaro. Al 74′ ci prova Bakayoko ma il suo colpo di testa va fuori, come la conclusione di Alessio Rossi al minuto 81′, deviata da Farroni. Finisce 1-1 allo stadio Brilli Peri di Montevarchi.