Gorelli: “Con il Siena testa e cuore per far punti”

Con il calendario reso noto fino alla fine della stagione, ogni partita assume sempre di più una valenza strategica per il proseguo del campionato. La 30esima giornata di campionato vede il San Donato Tavarnelle impegnato fra le mura amiche del ‘Brilli Peri’ di Montevarchi contro il Siena domenica 5 marzo alle ore 14.30.

A presentare questa sfida è Matteo Gorelli, difensore giallo blu, al primo anno con i colori del San Donato Tavarnelle.

“Abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti, lasciando da parte le prime 3 che stanno facendo un campionato sopra le righe. Guardando i nomi e la composizione della loro rosa il Siena è più forte di noi. Il nostro compito sarà quello di mettere testa e cuore in campo per far punti. Non abbiamo dimenticato il 3-0 dell’andata e in noi c’è forte voglia di riscatto”

Per Gorelli, come precedentemente annotato, il primo anno nella realtà chiantigiana

“Dopo 6 anni a Grosseto, con 2 campionati vinti e playoff di Lega Pro, era arrivato il tempo di cambiare, sposando una realtà solida. La scelta di venire in questa piazza è stata immediata. Mi è stata data una opportunità e in questo paese, prima ancora del campo, mi trovo benissimo. Non volevo aspettare molto nel pre-campionato e la presenza di Lamberto Magrini come guida ad inizio della stagione è stata determinante per il mio approdo. In una piazza come questa non ci sono particolari pressioni ma tocca a noi giocatori crearle. Abbiamo un obiettivo, un sogno, la salvezza diretta. Dobbiamo giocare con il coltello fra i denti e non risparmiare alcuna energia“