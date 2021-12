Siena: primo allenamento sotto la direzione di mister Padalino

Il Siena è tornato in campo questo pomeriggio dopo la sosta natalizia. A dirigere l’allenamento il neo allenatore Pasquale Padalino il quale, insieme al nuovo staff, ha incontrato e parlato alla squadra prima dell’inizio della seduta di preparazione alla sfida di campionato contro il Teramo, in programma sabato 8 gennaio (stadio “Franchi”, ore 14.30). Il preparatore Francesco Paolo Fiore ha condotto una completa attività atletica basata sulla ripresa graduale dello sforzo muscolare oltre ad una componente aerobica. Successivamente, agli ordini di mister Padalino, i calciatori hanno svolto esercitazioni a secco, corsa a fasi attive e fasi di recupero ed esercitazioni con la palla ad un tocco. Tutti presenti i calciatori della rosa tranne Karlsson, Farcas e Varela autorizzati a rientrare il 2 gennaio 2022.

Domani è in programma una doppia seduta al “Bertoni” dell’Acquacalda.

Tutti i calciatori, staff tecnico e dirigenti sono stati sottoposti ad esami anti Covid, tamponi e sierologico, come previsto dal protocollo federale.

Il saluto tra il vice allenatore e Terzi

Lo staff tecnico parla alla squadrao staff tecnico

Mister Padalino a colloquio con il vice allenatore ed il match analyst

Il nuovo staff tecnico durante la prima seduta di allenamento

Una fase della ripresa degli allenamenti

L’articolo Primo allenamento sotto la direzione di mister Padalino proviene da A.C.N. Siena.