Siena Club Fedelissimi, la festa del 27 maggio

Fino a mercoledì la vendita delle tessere per la festa del 27 maggio

Il Siena Club Fedelissimi organizza un cena per ricordare i venti anni dalla promozione in serie A, a cui parteciperanno tanti dei protagonisti della storica impresa.

La serata si terra nel piazzale della nuova sede del club in viale Europa, 21.

Lo chef Leo e il suo staff proporranno il seguente menù:

– Aperitivo a buffet

– Antipasto. Fantasie dello chef

– Risotto agli asparagi

– Lasagne al ragù di coniglio e carciofi

– Tagliata al rosmarino

– Patate al forno

– Caramellato del Buti

– Vino San Giorgio ai Lapi

Le tessere saranno disponibili da lunedì 15 maggio fino a mercoledì 24 presso: