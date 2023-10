Ferencvaros: così Vincenzo Italiano in conferenza

A poche ore dall’importante confronto di Conference League contro il Ferencvaros, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha condiviso le sue aspettative durante una conferenza stampa tenuta presso il Viola Park.

Italiano ha iniziato analizzando il momento della sua squadra e l’importanza dell’obiettivo di domani: “Quella di domani sarà una gara importante perché sarà la prima in casa del girone e dobbiamo ottenere il massimo cercando di riproporre le prestazioni recenti e magari di essere più continui all’interno della gara. Dobbiamo dare un’accelerata in classifica, sfruttando il fattore campo e l’entusiasmo che si è creato, rispettando comunque l’avversario ed un allenatore importante come Stankovic. Sono tre punti importanti e dobbiamo cercare di ottenerli.”

Rispondendo a domande sulla formazione e sugli infortuni, Italiano ha dichiarato: “Domani giocherà Christensen che sta crescendo e si sta ambientando. Biraghi ha una caviglia malconcia, è molto migliorata. Oggi si è allenato in gruppo e vediamo come starà domani. Mi auguro che sia pronto per domani perché abbiamo bisogno di rifiatare.”

Sulla differenza di riposo tra le due squadre, con il Ferencvaros che ha avuto un giorno in più: “Non credo possa incidere. Ormai chi è impegnato in queste competizioni penso riesca a trovare anche modo per cercare di mettere in campo i calciatori giusti. Non servono alibi o scuse, si può cercare di essere all’altezza anche con un giorno in meno di preparazione.”

Italiano ha anche condiviso i suoi ricordi dei duelli passati con Dejan Stankovic, ora allenatore del Ferencvaros: “Siamo stati spesso avversari: è stato un piacere affrontarlo quando giocava con Lazio e Inter. Lo stimo tanto e sono contento di affrontarlo anche in panchina. Abbiamo amici in comune e so che è contento di quanto sta facendo. Domani lo saluterò molto volentieri.”

Infine, Italiano ha parlato dell’approccio alla partita e delle ambizioni della squadra: “Dobbiamo continuare ad essere una Fiorentina che in questo momento sa quello che deve fare. La differenza la fa l’approccio alle gare. In Europa non ci sono squadre che escono dalla partita: hanno una mentalità forse diversa dalla nostra e dobbiamo stare pronti.”

I convocati della Fiorentina

Ecco l’elenco completo:

Portieri: Terracciano, Christensen, Martinelli.

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Kayode, M. Quarta, Milenkovic, Parisi, Ranieri.

Centrocampisti: Amatucci, Barak, Bonaventura, Duncan, Infantino, Lopez, Mandragora, Arthur.

Attaccanti: Beltran, Brekalo, Gonzalez, Sottil, Kouame, Nzola, Ikone.