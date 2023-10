Carrarese, il post partita di Coppa Italia

Al termine della gara Carrarese -Pontedera (0-1) , valida per il primo turno di coppa Italia serie C, dalla sala stampa dello stadio Dei Marmi-Quattro Olimpionici azzurri di Carrara, ecco le dichiarazioni dei protagonisti.

Il vice allenatore Giuliano Lamma :”C’è grande delusione ma dobbiamo tramutare la rabbia per un o degli obbiettivi della stagione sfumati in energia positiva già a partire da lunedì in campionato a Gubbio.

La gara è stata anche ben condotta dai ragazzi sia nel primo tempo che ad inizio ripresa poi abbiamo cercato il vantaggio e non lo abbiamo trovato,anzi abbiamo incassato il goal dello svantaggio. In partite così poi è dura recuperare, ti allunghi e poi rischi di esporti ulteriormente.

Importante non prendere goal ed è base di partenza poi ,in questa partita, non abbiamo trovato nemmeno la via della porta.

Ad ogni modo , oggi i ragazzi scesi in campo hanno fornito risposte ed è aspetto di cui tenere conto.”

Il calciatore Francesco Cerretelli :” È un classico del calcio quando costruisci occasioni e non finalizzi la mole di gioco prodotta. A livello di prestazione squadra, è stato disputato un buon match . A livello personale, sono stato impiegato in un ruolo che ho già ricoperto e su cui sto lavorando. L’aspetto più importante è farsi trovare pronti quando si viene chiamati in causa.”

