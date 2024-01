Aperi C, Domenico Toscano racconta il Cesena e il Girone B

Secondo appuntamento con Aperi C, la consueta trasmissione, in onda tutti i mercoledì alle 19 su Lega Pro Official YouTube, condotta da Sarah Castellana.

Ospite di ieri sera è stato l’allenatore del Cesena, leader nel girone B della Serie C NOW, Domenico Toscano.

Il mister della compagine romagnola sul girone di ritorno che si aspetta: “Giochiamo contro avversari che hanno organizzazione e grandi qualità. Il nostro unico pensiero è quello di migliorare partita dopo partita per dare continuità a prestazioni e risultati”.

Sul lancio dei giovani in prima squadra: “È un lavoro che parte dalla scorsa stagione. Per avere un calcio sostenibile i giovani sono necessari, club e allenatore devono crederci ed avere pazienza. Solo così il prodotto diventa di grande livello e Cesena storicamente è una piazza che sa far esprimere il talento dei giovani calciatori”.

Infine, parlando del calore dei tifosi:” Il nostro pubblico è di categoria superiore. Avvertiamo il loro calore e la loro spinta in ogni partita. C’è un’alchimia splendida”.