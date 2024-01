Il Cesena travolge il Pontedera: 4-0, Shpendi stende i granata con una tripletta

Il Cesena si impone con un netto 4-0 sul Pontedera, fermando ogni speranza dei granata già nel primo tempo con una prestazione di grande spessore. La gara si è caratterizzata per una prima frazione di gioco intensa e spettacolare, con gli uomini di mister Toscano che hanno dominato in lungo e in largo il campo.

Il Cesena ha iniziato la partita con grande determinazione, mettendo sotto pressione il Pontedera fin dai primi minuti. Già al 9′, Kargbo ha sfiorato il gol con un tiro deviato in angolo da Ciocci. Tuttavia, il gol è arrivato al 21′, quando Kargbo ha servito in modo impeccabile Shpendi, il quale con precisione e potenza ha battuto il portiere avversario. Il Cesena ha continuato a martellare la difesa del Pontedera, e al 26′ Shpendi ha siglato la sua seconda rete, sfruttando un colpo di testa di Kargbo respinto dal palo. A coronamento di un primo tempo dominato, Shpendi ha completato la sua tripletta al 29′, capitalizzando un cross di De Rose. Il poker è arrivato al 37′ con Kargbo, che ha sfruttato una respinta difettosa della difesa avversaria.

La ripresa ha visto un calo di intensità nei ritmi di gioco, con il Cesena che ha gestito con sapienza il proprio vantaggio. Nonostante la minor incisività, il Pontedera ha provato a reagire, ma il portiere del Cesena, Pisseri, ha sventato ogni tentativo avversario. Al 70′, Pisseri ha effettuato una doppia parata su una rovesciata di Selleri e una successiva conclusione. Il Cesena ha controllato la partita fino alla fine, limitando le azioni pericolose del Pontedera. Nel finale, il Cesena ha avuto l’opportunità di segnare il quinto gol con Berti, ma il suo tiro da fuori area ha mancato lo specchio della porta.

CESENA-PONTEDERA 4-0

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Pieraccini (1’ st Piacentini), Prestia, Silvestri; Adamo, Varone (12’ st Francesconi), De Rose (24’ st Corazza), Donnarumma (12’ st David); Berti, Kargbo; Shpendi. Allenatore: Domenico Toscano.

PONTEDERA (3-4-2-1): Ciocci; Calvani, Martinelli, Guidi (34’ Pretato); Ambrosini (1’ st Angori), Ignacchiti (27’ st Marrone), Provenzano (1’ st Lombardi), Perretta; Benedetti, Ianesi; Fossati (1’ st Selleri). Allenatore: Massimiliano Canzi.

RETI: 21’ pt, 26’ pt e 28’ pt Shpendi, 37’ pt Kargbo